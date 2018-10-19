Херсонские депутаты лишили русский язык особого статуса

Киев, 19 октября. Депутаты Херсонского городского совета поддержали отмену решения от 2012 года о региональном статусе русского языка. Об этом сообщает украинское информационное агентство «УНН».

По данным агентства, в ходе сегодняшнего заседания депутаты поддержали отмену решения горсовета от 21 августа 2012 года о предоставлении регионального статуса русскому языку. Решение поддержали 33 депутата из 38, пять парламентариев не принимали участие в голосовании.

Стоит отметить, что закон об особом статусе русского языка был принят ее в 2012 году, когда должность президент Украины занимал Виктор Янукович. Закон предусматривал возможность использования русского языка в официальном документообороте в районах, где численность русскоязычного населения превышает 10%. Закон позволял официально использовать русский язык в качестве регионального в 13 из 27 областей Украины.

При этом в 2014 году после государственного переворота на Украине парламент признал недействительным закон о языковой политике, однако данное решение вызвало волну негодования на юге и юго-востоке Украины. Исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов отказался поддержать решение Рады.

В феврале 2018 года конституционный суд Украины отменил действие закона об особом статусе русского языка, признав его неконституционным. В начале июня президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разработке десятилетней программы укрепления статуса украинского языка. При этом Порошенко подчеркнул, что данный закон должен оставлять широкий простор для реализации прав тех граждан Украины, чьим родным языком или языком общения является русский.