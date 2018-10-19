Шойгу прибыл с официальным визитом в Сингапур

Сингапур, 19 октября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Сингапур.

В Сингапуре у Шойгу запланировано участие в пятом совещании министров обороны стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Как сообщила пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская, он также проведет переговоры со своим сингапурским коллегой Н Эн Хенем.

Отметим, что ранее глава Минобороны России провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Шойгу подчеркнул, что отношения России и Китая переживают один из лучших периодов за всю историю.