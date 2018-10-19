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Шойгу прибыл с официальным визитом в Сингапур

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Шойгу прибыл с официальным визитом в Сингапур

Сингапур, 19 октября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл с официальным визитом в Республику Сингапур.

В Сингапуре у Шойгу запланировано участие в пятом совещании министров обороны стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Как сообщила пресс-секретарь министра обороны Россияна Марковская,  он также проведет переговоры со своим сингапурским коллегой Н Эн Хенем.

Отметим, что ранее глава Минобороны России провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.  Шойгу подчеркнул, что отношения России и Китая переживают один из лучших периодов за всю историю.

Автор: Денис Коробейников
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