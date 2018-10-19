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Медведев обсудил с Меркель в Брюсселе вопросы по «Северному потоку — 2»

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Медведев обсудил с Меркель в Брюсселе вопросы по «Северному потоку — 2»

Брюссель, 19 октября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель проект газопровода «Северный поток — 2», а также заявления Запада, которые звучат по поводу проекта.

«Северный поток — 2» конечно, обсуждался, и всякого рода заявления по поводу «Северного потока — 2», которые звучат из-за океана», — передает слова Медведева РИА Новости.

Он подчеркнул, что во время встречи были подняты и другие вопросы.

Напомним, что «Северный поток — 2» — это проект строительства двух ниток газопровода общей мощность 55 миллиардов кубометров газа.  Он пройдет через Балтийское море до Германии через территориальные или экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Согласно планам, окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Автор: Денис Коробейников
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