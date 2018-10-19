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Медведев рассказал о потерях ЕС от действия антироссийских санкций

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Медведев рассказал о потерях ЕС от действия антироссийских санкций

Москва, 19 октября. Европейский союз потерял около 100 миллиардов евро в результате действия антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

Глава российского правительства отметил, что антироссийские санкции оказывают негативное влияние на экономику Евросоюза, а также замедляют ее рост. При этом общий объем потерь ЕС в результате действия санкций составляет около 100 миллиардов долларов.

«Общий объем потерь Европейского союза, который посчитали, составляет порядка 100 миллиардов евро», — сказал Медведев.

Премьер-министр РФ также добавил, что Москва будет признательна, если Бельгия будет способствовать восстановлению отношений между Россией и Евросоюзом.

Автор: Артем Никулин
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