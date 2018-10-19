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Медведев заявил, что Россия не будет уговаривать европейцев отменить санкции

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Медведев заявил, что Россия не будет уговаривать европейцев отменить санкции

Брюссель, 19 октября. Российские власти не будут уговаривать европейцев отменить санкции. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, Россия не должна убеждать в европейских партнеров отменить санкции. Медведев подчеркнул, что европейцы сами должны выступить с такой инициативой.

«Не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями. Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — заявил российский премьер после переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем.

Медведев привел в пример СССР, который «десятилетиями жил в условиях санкций» и с ним ничего не произошло.

«Для нас все эти санкции — не вопрос жизни и смерти. Отказ от санкций — взаимовыгодное дело», — подчеркнул российский премьер.

 

Автор: Денис Коробейников
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