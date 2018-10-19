Прокуратура Украины рассмотрит четыре версии крушения СУ-27УБ в ходе учений

Киев, 19 октября. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что следствие рассмотрит четыре основные версии крушения самолета СУ-27УБ в ходе учений «Чистое небо-2018».

По словам Матиоса, возможными причинами трагедии могли стать человеческий фактор при выполнении фигуры пилотажа, техническая неисправность самолета, заправка некачественным топливом и неблагоприятные погодные условия.

Также прокурор отметил, что самолет проходил капитальный ремонт с модернизацией в июле 2018 года, ресурс самолета был продлен на 12 лет. После обновления СУ-27УБ отлетал только 20 часов. Матиос добавил, что в настоящий момент сотрудники Минобороны Украины восстанавливают черный ящик и снимают с него информацию.

Напомним, 16 октября во время выполнения учебно-боевого полета в районе Винницы разбился самолет СУ-27УБ с украинским и американским военнослужащими на борту. По словам известного летчика-испытателя Геннадия Скибина, катастрофа могла произойти из-за низкой квалификации украинского пилота, который «хотел похвастаться». Скибин отметил, что СУ-27УБ требует мастерства управления и является «особенным».