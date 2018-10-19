Сборная России по боксу посвятила победу на юношеской Олимпиаде памяти погибших в Керчи

Москва, 19 октября. Юниорская сборная России по боксу посвятила свою победу на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе памяти погибших при нападении на Керченский политехнический колледж. Об этом говорится в видеообращении юниорской сборной РФ по боксу.

На Олимпийских играх юношеская сборная завоевала три золотых и одну серебряную медаль, а также заняла первое место в общекомандном зачете.

«Мы бы хотели посвятить нашу победу на Юношеских олимпийских играх памяти погибших в Керчи», — сказал капитан российской сборной Руслан Колесников.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что авторами данной идеи стали сами спортсмены, отметив, что испытывает гордость за своих подопечных и считает их примером для всех молодых людей.

«Это было их желание. Когда они прислали запись, у меня чуть слезы не пошли, такая настоящая гордость берет за них. И честь страны представляли, и выиграли для страны эти медали, и позицию такую взяли после победы. Для нашей молодежи это настоящий пример», — сказал Кремлев в комментарии телеканалу «360».

Напомним, 17 октября произошло нападение на Керченский политехнический колледж. Позднее стало известно, что в организации атаки подозревается студент четвертого курса керченского колледжа Владислав Росляков. По данным следствия, молодой человек привел в действие взрывное устройство в здании колледжа, после чего открыл огонь из полуавтоматического помпового ружья по студентам и преподавателям. В результате атаки погиб 21 человек, порядка 50 получили ранения.