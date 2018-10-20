Сирия итоги за сутки на 20 октября 06.00: под ударом ВВС коалиции погибли десятки жителей Дейр-эз-Зора, курды арестовали ряд гражданских в Хасаке

Сирия, 20 октября. Под огнем ВВС международной коалиции погибли и пострадали десятки мирных жителей Дейр-эз-Зора, курды арестовали ряд гражданских в Хасаке, в Идлибе зафиксированы перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций боевиков в Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, организовало взрыв в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Сукур аш-Шам» в Идлибе, арестовала несколько мирных жителей поселения Мурек.

«Сукур аш-Шам»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: несут потери в Дейр-эз-Зоре, продолжают арестовывать мирных жителей Хасаки, потеряли боевика в Ракке.

Международная коалиция: нанесла удар по Ас-Сусе, в результате чего погибли и пострадали гражданские.

Провинция Алеппо

В начале дня недалеко от административного центра провинции Алеппо были зафиксированы перестрелки между незаконными вооруженными формированиями и Сирийской арабской армией (САА), писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@sarkis18311).

Одновременно с этим джихадисты продолжили наносить минометные удары по жилым кварталам города. По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), под огнем радикалов погиб мирный житель Алеппо, еще около 11 гражданских получили ранения.

Недалеко от города Азаз отмечались перестрелки между незаконными вооруженными формированиями, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, под обстрелом радикальных исламистов погиб ребенок.

Один из источников передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что из тюрьмы «Сирийской свободной армии» (ССА) в городе Азаз сбежало несколько заключенных.

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) уничтожали мины и боеприпасы радикальных исламистов, оставшиеся в районах Аль-Бреж и Аль-Сулеймания Алеппо. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Syria_News5).

Провинция Дейр-эз-Зор

На северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор продолжились боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Emo21680232), что радикальные исламисты напали на позиции курдских отрядов недалеко от Хаджина и уничтожили два транспортных средства, а также убили и ранили несколько членов SDF.

ВВС международной коалиции нанесли очередной удар по поселению Ас-Суса, сообщал Telegram-канал (@aheey555). Под огнем самолетов возглавляемого США западного альянса оказалась мечеть Аль-Осман. В результате авианалета погибли и пострадали десятки мирных жителей.

Провинция Идлиб

Неизвестные открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Тахрир аш-Шам» в районе города Маарет ан-Нуман, передавал в первой половине дня местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@mhmdalywns56). По сведениям автора публикации, в результате налета подконтрольная «Джебхат ан-Нусре»1 коалиция потеряла несколько боевиков убитыми и раненными.

В южной части провинции Идлиб отмечались перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и «Сукур аш-Шам», писал военный Twitter-канал (@mhmdalywns56). Известно, что обе стороны вооруженного конфликта несут потери в живой силе.

Также на юге региона были зафиксированы боестолкновения между террористами «Ан-Нусры» и Сирийской арабской армией (САА). Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv), что радикальные исламисты атаковали расположения правительственных войск в этой части региона. В качестве ответных мер, армия САР открыла огонь по позициям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Зарзур и Хувейн. Позже перестрелки между САА и радикалами отмечались в районе поселения Ум аль-Халахиль.

В конце дня боевики радикальных группировок напали на укрытие «Исламского государства» в городе Серакиб, писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Отмечалось, что повстанцы освободили несколько пленников террористов.

Провинция Ракка

По сведениям военного Twitter-канала (@Bosni94), в административном центре провинции Ракка неизвестные убили высокопоставленного члена Демократических сил Сирии (SDF).

Мирные жители Ракки продолжают самостоятельно восстанавливать город, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@CSP_ERT). Гражданские занимаются ремонтом здания одной из школ.

В это время, как сообщалось ранее, боевики «демократических сил» укрепляют свои позиции в деревне Аль-Манбатых к северу от Ракки.

Кроме того, в эту часть региона направляется подкрепление ВС Франции, писал военный источник на своей странице в Twitter (@souriyati). По сведениям автора публикации, в ближайшее время в регион прибудет несколько десятков военнослужащих.

Провинция Хама

Террористы «Тахрир аш-Шам» арестовали несколько мирных жителей населенного пункта Мурек на севере провинции Хама, передавал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Кроме того, по данным Twitter-канала (@syriahr), радикальные исламисты атаковали расположения правительственных войск САР в этой части региона.

В качестве ответных мер, Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SteeleM35085377).

Провинция Хасака

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжили арестовывать мирных жителей провинции Хасака для дальнейшей принудительной мобилизации задержанных в ряды курдских военизированных отрядов. Местный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (f_13), что радикалы SDF взяли под стражу несколько гражданских в городе Аш-Шаддади.

В административном центре региона детонировало самодельное взрывное устройство, заложенное под автомобилем «демократических сил», передавал Twitter-канал (@NorsForStudies).

Позже еще одно СВУ разорвалось в здании медицинского центра в Хасаке. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал о нескольких пострадавших в результате инцидента.

Также мина сработала на КПП Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Салихия. Об этом писало информагентство Al-Manar News. Информации о жертвах нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)