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Избивший чиновников футболист Кокорин занимался благотворительностью

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Избивший чиновников футболист Кокорин занимался благотворительностью

Москва, 19 октября. Александр Кокорин участвовал в деятельности благотворительного фонда «Надежда на завтра». Об этом заявил президент фонда Павел Мозжухин.

По его словам, фонд занимается строительством спортивных детских площадок в сиротских учреждениях. Он подчеркнул, что Александр Кокорин помогал фонду с 2014 года.

«С нашей помощью он построил в Валуйках две большие детские площадки, одну спортивную. Что характерно, Саша хотел, чтобы это было не хорошо, а очень хорошо», — рассказал Мозжухин в беседе с телеканалом «360».

Он подчеркнул, что футболист предложил на строительство больше денег, чем требовалось, но с условием того, чтобы при возведении площадки «все было очень хорошо». По словам Мозжухина, в 2016 году на построенной площадке провели футбольный турнир.

Президент благотворительного фонда подчеркнул, что Кокорин всячески просил не афишировать свое участие в проекте.

«Он отправлял подарки детям на Новый год. Он дважды финансировал участие для слабовидящих и слабослышащих детей во Всероссийской спартакиаде «Республика спорт», — подчеркнул Мозжухин.

Он написал для спортсмена положительную характеристику для суда, который прошел в пятницу.

Напомним, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин вместе с братом Кириллом и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили две драки в Москве 11 октября. 19 октября суд отправил братьев Кокориных и Павла Мамаева в СИЗО до 8 декабря. Возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».

Автор: Денис Коробейников
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