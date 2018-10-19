Медведев: Американский газ для ЕС будет на 40% дороже российского

Брюссель, 19 октября. Вопрос поставок газа в Европу в последнее время сильно политизирован усилиями США, однако российский газ на 40% выгоднее для ЕС, чем американский. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в ходе встречи премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

«Этот вопрос сильно политизирован в последнее время, но не усилиями России или Бельгии, а прежде всего — усилиями США, которые постоянно грозят пальцем нашим европейским партнерам и говорят — вы у русских газ не покупайте. А почему не покупайте? А потому что у нас, у американцев, есть свой», — заявил Медведев.

По словам Медведева, поставки американского сжиженного газа в Европу требуют создания специальной инфраструктуры и мест хранения. В любом случае американский газ будет на 40% дороже российского только из-за логистики. Также Медведев подчеркнул, что политика США в вопросе российского газа является примером недобросовестной конкуренции, которая «одета в одежды некоей политической заботы» о Европе.

«Считаю, что это просто некрасиво и неправильно. Мы никаких коварных планов в отношении Европы не вынашиваем», — добавил глава правительства РФ.

Медведев отметил, что Россия, а прежде СССР поставляют газ в Европу в течение полувека. Такие взаимоотношения лишь укрепляют партнерство и энергобезопасность Европы.

Также премьер-министр России в ходе визита в Бельгию встретился с главой правительства ФРГ Ангелой Меркель. В ходе встречи на полях саммита АСЕМ главы правительств обсудили вопросы экономического сотрудничества и энергетику.

Напомним, в настоящее время идет строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию по дну Балтийского моря. Против строительства газопровода в Европу выступают США и Украина. США планировали поставлять в Европу СПГ, однако в Старом свете отказались от предложения, отдав предпочтение более дешевому российскому газу. Украина же боится лишиться прибыли от транзита российского газа в Европу.