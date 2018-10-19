Сирия новости 19 октября 22.30: из-за перестрелки между радикалами в Азазе погиб ребенок, боевики атаковали ИГ в Идлибе

Сирия, 19 октября. Из-за перестрелки между радикалами в Азазе погиб ребенок, боевики атаковали ИГ1 в Идлибе, в Ракку направлено подкрепление ВС Франции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: организовало взрыв в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в Идлибе.

Провинция Алеппо

Недалеко от города Азаз зафиксированы перестрелки между незаконными вооруженными формированиями, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv). По сведениям автора публикации, под обстрелом радикальных исламистов погиб ребенок.

Сирийская арабская армия (САА) продолжает наносить артиллерийские удары по опорным пунктам террористов недалеко от административного центра провинции Алеппо, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, радикалы обстреляли жилые кварталы города, в результате чего погиб местный житель, еще несколько гражданских получили ранения.

Провинция Идлиб

Боевики радикальных группировок напали на укрытие «Исламского государства» в городе Серакиб, пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Отмечается, что повстанцы освободили несколько пленников террористов.

Информационное агентство Al-Masdar News передает, что в южной части провинции Идлиб продолжаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Напомним, исламисты атаковали расположения САА, что спровоцировало ответные обстрелы со стороны правительственных войск САР.

Провинция Ракка

На территорию провинции Ракка направляется подкрепление ВС Франции, передает военный источник на своей странице в Twitter (@souriyati). По сведениям автора публикации, в ближайшее время в регион прибудет несколько десятков военнослужащих. Ранее сообщалось, что бойцы французской армии приступили к оборудованию военной базы к северу от административного центра провинции.

Одновременно с этим местные источники пишут, что мирные жители города и его окрестностей самостоятельно занимаются восстановлением зданий и инфраструктуры. При этом боевики Демократических сил Сирии (SDF), захватившие данную территорию, укрепляют свои позиции, пренебрегая необходимостью зачищать Ракку от мин террористов ИГ и проводить ремонтные работы.

Провинция Хасака

На территории провинции Хасака прогремело два взрыва. В здании медицинского центра в административном центре региона детонировало СВУ, заложенное террористами «Исламского государства». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет о нескольких пострадавших в результате инцидента.

Еще одна мина сработала на КПП Демократических сил Сирии (SDF) в районе населенного пункта Салихия. Об этом пишет информагентство Al-Manar News. Информации о жертвах нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)