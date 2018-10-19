Денис Коротков устроил скандал в отделении полиции Екатеринбурга

Екатеринбург, 19 октября. Как стало известно Федеральному агентству новостей, журналист «Новой газеты» Денис Коротков устроил скандал в полицейском участке ОП №5, расположенном на улице Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге.

Его бурную, близкую к истеричной, реакцию вызвал отказ полицейских опросить его в связи с последними событиями вокруг «Новой». Напомним, неизвестные принесли к редакции издания венок и баранью голову.

Очевидец событий, позвонивший в редакцию ФАН, рассказал, что на вопрос правоохранителей, в связи с чем они должны опросить Короткова, журналист ответил резко: «Вам не нужно знать, в Москве разберутся». Журналист кричал: «Все согласовано с Москвой!», «Вы обязаны это сделать!», «На меня давит редакция!».

Сотрудники полиции были вынуждены проводить Короткова, впрочем, по словам нашего источника, действовали они вполне корректно.

Российский писатель, общественный и политический деятель Николай Стариков, комментируя случившееся, охарактеризовал поведение Дениса Короткова как клоунаду.

«При ознакомлении с этой новостью возникает два ощущения. Первое – ее искусственности, второе – полного фарса в осуществлении задуманного. Прийти в полицию требовать опросить, не объясняя, по какому делу, говоря, что это согласовано с Москвой – честно говоря, это просто какая-то клоунада.