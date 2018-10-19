Не Кокориным и Мамаевым едиными: десятка самых скандальных миллионеров-футболистов

Для российского футбола 2018 год получается поворотным во всех отношениях. На фоне успешного выступления отечественной сборной на домашнем чемпионате мира болельщики получили изрядную порцию негатива.

Выходка Александра Кокорина и Павла Мамаева затмила все вокруг: теперь футболистам грозит до 7 лет лишения свободы. Но скандал футболистов-рецидивистов — лишь результат вседозволенности в российском футболе. Федеральное агентство новостей рассказывает о тех, кто много зарабатывает и постоянно оставляет след за пределами футбольного поля.

Наряду с друзьями Кокориным и Мамаевым, на всю катушку сначала отпраздновавшими в 2016 году провал сборной в Монте-Карло с шампанским за 250 тыс. евро, а затем и 10-летие дружбы в московском элитном заведении на 2,5 млн рублей с последующими нападениями на людей, выделяется «золотая» связка Александра Кержакова и Андрея Аршавина.

Два петербуржца вопреки общему мнению никогда не были близкими друзьями, но известны неоднократными разводами, долгими судебными тяжбами с матерями своих детей и нежеланием допускать бывших к общим отпрыскам. Оба, что характерно, неоднократно подозревались в изменах.

Неверность вторым половинкам — довольно распространенная шалость среди футболистов. Не секрет, что даже за молодыми футболистами еще в спортшколах выстраиваются очереди из желающих обеспечить свою жизнь дам. Футболистам же, получающим невероятные по меркам обыкновенных людей деньги, тяжело устоять перед бесконечными соблазнами.

Так, в рейтинге ФАН сразу половина скандальных футболистов хотя бы раз были пойманы супругами за руку. Лучше всех это удалось Дарье Глушаковой, сумевшей не просто застать супруга врасплох, но и запечатлеть футболиста в элитной сауне с другой женщиной — позже видео стало достоянием общественности.

Возможно, именно эта история сподвигла Глушакова на пару с другим «изменником» и партнером по команде Андреем Ещенко стать фигурантами другого скандала. Месяц назад футболисты восхитились стихами актера Дмитрия Назарова, в которых он обрушился с критикой на тренера «Спартака» Массимо Карреру.

Итальянец отреагировал моментально — футболисты рискуют уже зимой остаться не у дел, ведь их сослали в молодежный состав. На баснословных контрактах это не сказывается, но ни один другой клуб столько платить Глушакову и Ещенко точно не будет, да и подрывающих тренерский авторитет футболистов вряд ли захочет видеть у себя любой уважающий себя специалист.

Контракты игроков, бесспорно, раздуты — причиной всему лимит на легионеров: он запрещает футбольным клубам выпускать на поле неограниченное количество иностранцев. Футболистов с российским паспортом, как ни парадоксально, в стране немного, а потому агенты на пару со своими клиентами без труда выбивают из отечественных клубов контракты с цифрами, стремящимися в бесконечность.

Не стоит оставлять без внимания Федора Смолова. Недавно футболист перешел из «Краснодара» в «Локомотив» и добился полуторакратного увеличения контракта. И это на фоне провальной игры на чемпионате мира, стоившей сборной России полуфинала. Два этих события разделяли 1,5 месяца, за которые футболист не унывал, как все могли подумать, а устраивал гонки по ночному Краснодару. Последняя из них закончилась разбитым авто за 9 млн рублей — нет никаких гарантий, что в следующий раз футболист никого не покалечит. К слову, и возвращение в столицу Смолова многие объясняют не только деньгами, но и желанием быть ближе к свету софитов: именно Федор чаще других оказывался на обложках модных журналов и был гостем на различных светских мероприятиях.

Никак не оставить без внимания и Дмитрия Тарасова. Бывший муж Ольги Бузовой, по ее словам, неоднократно ей изменял, а потом вообще выставил из квартиры. В какой-то момент девушка даже заикнулась об угрозах, поступавших в ее адрес, но ничего, кроме сочувствия поклонников, это ей не принесло.

К слову, Тарасов вполне мог оказаться в СИЗО на полгода раньше Кокорина с Мамаевым. Весной футболист в компании партнеров по команде курил кальян в одном из столичных заведений. Увидевший это болельщик возмутился, сделал фото и выложил его в соцсети. Об этом Тарасову сообщили довольно быстро, и футболист с кулаками полетел на болельщика, который решил не доводить дело до суда.

Распускать руки неплохо получалось и у Александра Бухарова. Высокорослый нападающий в какой-то момент завоевал статус сильного футболиста и на этом фоне перешел в «Зенит», где сразу стал зарабатывать в 2,5 раза больше.

Но этого для счастья футболисту оказалось мало — снизив требования к себе, он стал регулярно употреблять спиртное. Один из таких случаев привел к тому, что Бухаров в нетрезвом виде устроил дебош в аэропорту. Санкции к футболисту с такой зарплатой оказались самыми лояльными — обычный штраф.

Что изменит история с Кокориным и Мамаевым — большой вопрос. Но большая группа футбольных клубов уже заявила о том, что они не возьмут к себе футболистов. Кажется, поворотный момент все же случится и отныне хамство и безнаказанность перестанут идти рука об руку с футболистами.