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Под завалами завода «Авангард» в Гатчине еще могут находиться люди

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Под завалами завода «Авангард» в Гатчине еще могут находиться люди

Санкт-Петербург, 19 октября. В МЧС не исключают, что под завалами на месте взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине могут оставаться люди. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Ленинградской области Евгений Дейнека.

«По нашей информации, под завалами еще могут находиться люди», — сказал Дейнека журналистам.

Напомним, минувшим вечером на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине прогремел взрыв. По предварительным данным в момент взрыва в здании находились семь человек. При взрыве погибли два человека, еще трое получили ранения. В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва.

Автор: Артем Никулин
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