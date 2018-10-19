Опубликованы фотографии страшных последствий взрыва в Гатчине

Санкт-Петербург, 19 октября. Опубликованы фотографии последствия взрыва на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине.

Взрыв произошел 19 октября около 16.40 у станции Гатчина-Товарная-Балтийская Октябрьской железной дороги. Предварительно, жертвой трагедии стал один человек, еще шесть доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В МЧС сообщили, что взрыв произошел в цехе по смешиванию пиротехнических составов. Завод «Авангард» разрушен на 30%, площадь разрушений составляет около 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящий момент территория оцеплена, на месте работают экстренные службы.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало список пострадавших в результате взрыва.