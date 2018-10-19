Луганск, 19 октября. С 20 октября снизится цена на реализуемые на территории Луганской Народной Республики горюче-смазочные материалы. Об этом сегодня заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

"С 20 числа, с завтрашнего дня у нас на территории снижается цена на реализуемые горюче-смазочные материалы на нашей территории приблизительно до цен, действующих на территории РФ", - рассказал Пасечник

По его словам, это положительно скажется на развитии экономики республики.

«По нашим прогнозам первое — это положительно скажется на развитии экономики Республики, потому как все производства и все предприятия пользуются топливом. Высвободятся свободные денежные средства — раз. Это позволит нам закупать большее количество горюче-смазочных материалов. Например, для сельского хозяйства можно будет приобрести большее количество посевного материала, удобрений и т.д. Ну и второй момент. Мы этим действием выбиваем практически экономическую основу контрабандной деятельности. Потому как будет не выгодно ввозить топливо контрабандой из России на нашу территорию, потому как цена с ценой в Ростовской области будет отличаться очень незначительно», — добавил Глава ЛНР.

Пасечник выразил надежду, что «такое приятное объявление для нас и для жителей нашей республики это тоже будет приятным событием».