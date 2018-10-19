Новости Украины: в Совфеде жестко отреагировали на ситуацию с «Нордом», Гройсман «утешает» ценой на газ

Новости Украины, 19 октября. В Совфеде жестко отреагировали на продажу на торгах захваченного российского судна «Норд». В угоду МВФ украинский кабмин резко повышает цены на газ, премьер Владимир Гройсман «утешает» украинцев. Глава СНБО Александр Турчинов анонсировал строительство нового разведцентра «по стандартам НАТО», в Госдуме предложили адекватный ответ.

В Совфеде жестко отреагировали на изъятие Украиной российского судна «Норд»

Российское рыболовецкое судно «Норд», арестованное на Украине, изъято якобы за долги по обслуживанию сейнера в порту Бердянска. Киевские власти планируют выставить корабль на аукцион, об этом сообщает находящаяся в Киеве так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым».

Напомним, в 2014 году Республика Крым вошла в состав РФ на правах субъекта федерации по результатам референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовало за это решение.

Сейнер «Норд» уже передан для продажи Национальному агентству Украины по вопросам активов, полученных от коррупционных преступлений (АРМА).

Член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич жестко отреагировал на незаконное изъятие Киевом российского судна.

«Вся эта история может закончиться для Украины крайне плачевно, — отметил сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Россия терпеть подобные выходки не будет, и Киеву нужно приготовиться к тому, что подобные действия могут привести к очень серьезным последствиям».

Российское рыболовецкое судно «Норд» было задержано украинскими властями в Азовском море в марте 2018 года, и с тех пор моряки сейнера не могут вернуться домой. Против капитана судна возбуждено уголовное дело по обвинению в «незаконном посещении Крыма с целью причинения вреда государственным интересам Украины». Санкция по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Киев в угоду МВФ повысил цены на газ, Гройсман «утешает» украинцев

Правительство Украины утвердило повышение цен на газ с 1 ноября. Цены повысятся почти на четверть, об этом в прямом эфире заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. При этом премьер «утешил» украинцев, что кабмин утвердил повышение цены на газ для населения «всего» на 23,5%.

Гройсман поставил себе в заслугу, что Украина выторговала у МВФ повышение цены на газ на 23,5%, а не на 60%, как того требовал Международный валютный фонд, ставя это условием продолжения предоставления помощи Киеву.

«Понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно, но цены на газ с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, — «утешил» сограждан Гройсман. — Не на 60%. Это то, чего нам невероятными усилиями удалось достичь в результате переговоров с МВФ».

Сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, что решение Киева имеет единственное обоснование — Украина — это страна-банкрот.

«Повышение откладывалось до последнего, — отметил эксперт. — Но дальше тянуть было уже невозможно, поскольку в следующем году Киев должен выплатить западным кредиторам четыре миллиарда долларов, иначе Украину ждет дефолт».

Спасти страну может только перекредитование, которое и предоставит ей МВФ, подчеркнул Марунич.

В Госдуме отреагировали на создание на Украине натовского разведцентра

На Украине начали строить современный разведывательный центр «по стандартам НАТО», об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Сообщается, что символическую капсулу в фундамент нового здания заложил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО», — заявил при этом Турчинов.

Ранее он сообщил, что расходы Украины на оборону и безопасность в 2019 году составят пять процентов от ВВП страны, достигнув 200 миллиардов гривен (около 7,1 миллиарда долларов).

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей назвал подобные действия недружественными по отношению к России в первую очередь со стороны США.

«Российская Федерация имеет определенные геополитические и стратегические интересы на этом направлении. Появление на Украине разведцентра — это уже апогей абсолютно недружественных действий со стороны Соединенных Штатов Америки, — подчеркнул Шерин. — Это начало работы по созданию полноценной американской базы по стандартам НАТО, хотя Украина и не является членом Альянса».

В качестве адекватной ответной меры на подобные действия парламентарий предложил подумать о возможном официальном признании Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).