Приехал в морг — а там сразу четверо моих: преподаватель керченского колледжа рассказал о трагедии

В Керчи в пятницу, 19 октября, похоронили жертв расстрела в политехническом колледже. Среди них оказались четверо детей из группы, которую курировал преподаватель права и обществознания Владислав Мирошников. Педагог рассказал Федеральному агентству новостей, как учителя спасали детей во время массового убийства, в каком состоянии его ученики находятся сейчас и почему он не хочет продолжать работу в колледже.

В момент взрыва Владислав был через дорогу от главного здания — вышел в магазин на перемене.

«Сначала было непонятно, что произошло, — рассказывает он. — Взрыв, мне показалось даже, что в здании никого в живых уже нет. Я побежал к окнам первого этажа — смотреть, если ли там моя группа (Мирошников с сентября этого года курирует первокурсников, которые учатся на техников-электриков. — Прим. ФАН). В этот момент послышались выстрелы с разных концов здания. Хотя говорят, что нападавший только один, в этом много несостыковок. У двоих моих детей ранения от выстрела из дробовика, а у третьего — пулевое ранение из автомата. Многие дети рассказывали мне, что нападавших было трое. Очень странно…»

По словам Владислава, все происходило очень быстро. Преподаватели по физике и геодезии успели сориентироваться и спрятать в туалетах 20 студентов — так спасли им жизни. Охраны в колледже не было.

«Директор (Ольга Гребенникова. — Прим. ФАН) месяц обещала нам охрану, а у нас турникет только стоял и металлоискатель с выключенным звуком», — говорит Мирошников.

Вахтерша Наталья Поникаровская успела нажать тревожную кнопку и принялась помогать преподавателям по физкультуре выносить раненых детей.

«Она и наши преподаватели по физкультуре — действительно герои, которые не растерялись, а стали помощь оказывать, — рассказывает собеседник ФАН. — Они выносили раненых, перекладывали их на маты, потому что дети уже на пол ложились от боли, кто-то смог до бордюра дойти в шоковом состоянии... Ученики были в ступоре, приходилось уже матом орать на них. Я забежал во двор через пожарный выход, увидел детей, тоже стал кричать на них, чтобы выбегали. Кто-то умирал прямо при мне. Потом к колледжу стали съезжаться люди со всего города, искать друзей, родных».

В группе Мирошникова трое раненых детей, четверо оказались убиты. Узнал он об этом только в морге, когда приехал по звонку одного из родителей.

«Я приехал в морг — и там обнаружилось, что погибли сразу четверо моих, — делится с ФАН Владислав. — Это был шок. А что с родителями — я не представляю, потому что сегодня родственники в обморок падали, и у преподавателей нервные срывы, и у детей… В нашем городе никогда такого не было».

Убийцу Влада Рослякова преподаватель лично не знал, но много общался с его преподавателем.

«Она сама в шоке, — говорит он. — Она не знает, откуда у него деньги на патроны и оружие, потому что семья у него бедная. Никто не знает, откуда у него все это взялось. Он сидел на первой парте каждую пару, был тихим, по ее предмету неплохо учился. Вроде и замкнутый был, а вроде и общение время от времени поддерживал. У нас в колледже атмосфера хорошая, у нас не давали никогда детям хамским способом решать проблемы. Вообще непонятно, откуда такому здесь взяться…»

Владислав Мирошников — единственный, кто соглашается давать комментарии. Директор колледжа Гребенникова, по его словам, запретила преподавателям и студентам разговаривать с журналистами.

«Нам запрещено что-то рассказывать родственникам, друзьям. Ни дети, ни сотрудники не могут рассказывать, по ее мнению. А что мне родителям говорить? Извините, просто взрыв, я больше ничего не знаю? Я так не могу, — говорит молодой преподаватель. — Я вряд ли продолжу здесь работать, морально это очень тяжело».

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что преподавательский состав колледжа готов вернуться к работе уже в понедельник, 22 октября. Мирошников говорит, что если половина детей не придет на занятия — он их отлично поймет: у многих погибли друзья, кто-то пострадал сам.

Все видели в Интернете фотографии из разрушенного корпуса с лужами крови на полу. Даже если отмыть и покрасить эти стены, вернуться в них и взрослым, и детям будет очень непросто.