МЧС: Взрыв в Ленобласти произошел в цехе по смешиванию пиротехнических составов

Санкт-Петербург, 19 октября. Взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине произошел в цехе по смешиванию пиротехнических составов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Ленинградской области Евгений Дайнеко.

«Произошел взрыв двух зданий на заводе. По предварительной информации, это были цеха по смешиванию пиротехнических составов для изготовления пиротехнической продукции», — сообщил начальник ГУ МЧС по региону.

Взрыв прогремел 19 октября около 16.40 у станции Гатчина-Товарная-Балтийская Октябрьской железной дороги. Жертвами трагедии стал минимум один человек, еще шесть человек доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Спасатели сообщают, что под завалами могут оставаться пострадавшие.

Ранее в МЧС заявили, что пиротехнический завод в Гатчине разрушен на 30%. Площадь разрушений составила 1,2 тысяч квадратных метров.

Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии с места трагедии. В настоящий момент территория оцеплена, на месте работают экстренные службы.