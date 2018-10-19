Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

МЧС: Взрыв в Ленобласти произошел в цехе по смешиванию пиротехнических составов

44
0 Оставить комментарий

МЧС: Взрыв в Ленобласти произошел в цехе по смешиванию пиротехнических составов

Санкт-Петербург, 19 октября. Взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине произошел в цехе по смешиванию пиротехнических составов. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Ленинградской области Евгений Дайнеко.

«Произошел взрыв двух зданий на заводе. По предварительной информации, это были цеха по смешиванию пиротехнических составов для изготовления пиротехнической продукции», — сообщил начальник ГУ МЧС по региону.

Взрыв прогремел 19 октября около 16.40 у станции Гатчина-Товарная-Балтийская Октябрьской железной дороги. Жертвами трагедии стал минимум один человек, еще шесть человек доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Спасатели сообщают, что под завалами могут оставаться пострадавшие.

МЧС: Взрыв в Ленобласти произошел в цехе по смешиванию пиротехнических составов

Ранее в МЧС заявили, что пиротехнический завод в Гатчине разрушен на 30%. Площадь разрушений составила 1,2 тысяч квадратных метров.

МЧС: Взрыв в Ленобласти произошел в цехе по смешиванию пиротехнических составов

Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии с места трагедии. В настоящий момент территория оцеплена, на месте работают экстренные службы.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое