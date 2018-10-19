«Три года копил на ружье и хотел стать охотником»: подруга семьи Росляковых рассказала о «керченском стрелке» и его матери

Керчь, 19 октября. «Керченский стрелок» Владислав Росляков три года копил деньги на оружие и хотел стать охотником. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказала подруга матери Владислава Рослякова.

По ее словам, Владислав Росляков три года собирал деньги на ружье, подрабатывая грузчиком и раздавая листовки. При этом молодой человек прошел курсы безопасного обращения с оружием и все необходимые комиссии, после чего получил разрешения на охотничье оружие. Мать Рослякова негативно относилась к его увлечению оружием, однако сын утверждал, что он хочет стать охотником.

Подруга Росляковой охарактеризовала ее как спокойную и уравновешенную женщину, которая самостоятельно занималась воспитанием сына. Могла повысить голос на сына, когда чувствовала от него запах табака, однако была в меру строгой и не запрещала ему играть в компьютерные игры.

«Женщина божий одуванчик. Спокойная нормальная женщина. Сама воспитывала этого Владика», — рассказала подруга Росляковой.

Она также добавила, что Владислав и его мать жили вдвоем в однокомнатной квартире. Семья жила бедно и вела скромный образ жизни, однако Владислава все устраивало, так как в противном случае он бы ушел жить к отцу.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа устроил бойню в учебном учреждении. Молодой человек привел в действие взрывное устройство в здании колледжа, после чего открыл огонь по студентам и преподавателям. В результате нападения погиб 21 человек, порядка 50 получили ранения.