Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Скворцова: Все осколки бомбы в Керчи были инфицированы

762
0 Оставить комментарий

Скорцова: Все осколки бомбы в Керчи были инфицированыКерчь, 19 октября. Большинство пострадавших в Керченском политехническом колледже получили минно-взрывные ранения из-за того, что взрывное устройство было наполнено металлическими предметами. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Скворцова рассказала, что все металлические предметы были инфицированы. В момент взрыва они разлетелись со страшной силой, попав в кишечник, печень и мышцы пострадавших, в этих местах сразу же началось воспаление, подчеркнула глава Минздрава.

Она отметила, что у всех пострадавших минно-взрывные ранения, судя по всему, все расстрелянные Росляковым в упор — погибли.

Напомним, что в результате стрельбы и взрыва бомбы в Керченском политехническом колледже погибли 15 студентов и 6 работников учебного учреждения. Более 50 человек пострадали. Нападение устроил 18-летний студент Владислав Росляков.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое