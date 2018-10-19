Скворцова: Все осколки бомбы в Керчи были инфицированы

Керчь, 19 октября. Большинство пострадавших в Керченском политехническом колледже получили минно-взрывные ранения из-за того, что взрывное устройство было наполнено металлическими предметами. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова.

Скворцова рассказала, что все металлические предметы были инфицированы. В момент взрыва они разлетелись со страшной силой, попав в кишечник, печень и мышцы пострадавших, в этих местах сразу же началось воспаление, подчеркнула глава Минздрава.

Она отметила, что у всех пострадавших минно-взрывные ранения, судя по всему, все расстрелянные Росляковым в упор — погибли.

Напомним, что в результате стрельбы и взрыва бомбы в Керченском политехническом колледже погибли 15 студентов и 6 работников учебного учреждения. Более 50 человек пострадали. Нападение устроил 18-летний студент Владислав Росляков.