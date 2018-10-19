Гвозди, гайки и болты извлекли врачи из тел пострадавших в бойне в Керчи

Москва, 19 октября. Девять пострадавших в трагедии в Керчи были доставлены в Москву для проведения операций. Врачи рассказали, что в ходе операций извлекли из тел пострадавших осколки металлических предметов, которыми была начинена взрывчатка.

Врачи Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского рассказали, что самодельное взрывное устройство в керченском политехническом колледже было начинено болтами, гайками и гвоздями. Многочисленные металлические предметы проникли во внутренние органы пострадавших. Состояние прооперированных оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, 17 октября студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков открыл огонь по однокурсникам и сотрудникам учебного заведения, а после активировал самодельное взрывное устройство. Жертвами бойни стали 16 студентов и пять сотрудников колледжа. Тяжелых пострадавших доставили в медицинские учреждения в Краснодаре и Москве.