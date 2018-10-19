На доме «керченского стрелка» обнаружили анархистские символы

Керчь, 19 октября. Дом «керченского стрелка» украшают анархистские символы, передает Федеральное агентство новостей.

На старом одноэтажном доме, где последнее время жил «керченский стрелок» Владислав Росляков вместе со своей матерью были обнаружены анархистские символы, а также выцарапано имя «Влад», передает корреспондент ФАН.

Ранее журналист ФАН пообщался с соседкой семьи Росляковых. Она рассказала, что мать Рослякова могла ходить в секту, а в доме «керченского стрелка» утром перед трагедией кто-то сжег религиозные книги.

Напомним, что 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков расстрелял людей в Керченском политехническом колледже и взорвал бомбу. Пострадали 50 человек, 21 человек погиб. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.