На доме «керченского стрелка» обнаружили анархистские символы
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Керчь, 19 октября. Дом «керченского стрелка» украшают анархистские символы, передает Федеральное агентство новостей.
На старом одноэтажном доме, где последнее время жил «керченский стрелок» Владислав Росляков вместе со своей матерью были обнаружены анархистские символы, а также выцарапано имя «Влад», передает корреспондент ФАН.
Ранее журналист ФАН пообщался с соседкой семьи Росляковых. Она рассказала, что мать Рослякова могла ходить в секту, а в доме «керченского стрелка» утром перед трагедией кто-то сжег религиозные книги.
Напомним, что 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков расстрелял людей в Керченском политехническом колледже и взорвал бомбу. Пострадали 50 человек, 21 человек погиб. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.