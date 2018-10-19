«Он бы позвонил, если бы был жив»: племянница Скрипаля рассказала о его отношениях с матерью

Москва, 19 октября. Последний раз 90-летняя мать бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Яковлевна общалась по телефону с внучкой Юлией 24 июля 2018 года. По словам женщины, внучка сказала, что отец не может ответить из-за больного горла.

«В тот день, когда Юля позвонила, она была с Сергеем. Сказала, что папа не может говорить, потому что у него болит горло», — рассказала мать Скрипаля в беседе с KP.RU.

Племянница экс-полковника ГРУ, отравленного в Солсбери 4 марта 2018 года, рассказала, что Скрипаль очень семейный человек, если бы у него была возможность, он бы сообщил.

«Если бы он был жив, он бы уже позвонил», — считает племянница.

Также родственница прокомментировала вышедшую в свет книгу журналиста BBC Марка Урбана о шпионе. Племянница отметила, что материал журналист брал не из личных бесед, а из материалов СМИ. К тому же книга написана исключительно в коммерческих целях, что автор не отрицает.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон обвиняет в причастности к отравлению двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. По версии британских властей, Петров и Боширов – якобы сотрудники ГРУ, а настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига.

В Москве подобные обвинения назвали голословными и безосновательными. МИД РФ направил более 60 нот с просьбой предоставить доступ к материалам расследования дела Скрипалей. Как сообщает «Газета.ru», в Лондоне заявили, что не предоставят доступа к материалам, пока Россия не ответит на вопросы «касательно обстоятельств применения нервно-паралитического газа в Солсбери».