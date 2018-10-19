Эксперт-физиогномист проанализировал личности Кокорина и Мамаева

Физиогномист Олег Воеводин рассказал Федеральному агентству новостей, что может сообщить о личностях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева их внешность.

«Мамаев интереснее. Это тот человек, который по своей натуре максималист. И очень хороший артист, умеющий хорошо входить в доверие. При этом он создает видимость того, что он человек социальный. На самом деле он собран в себе. Мы его можем видеть на поле одним, но в жизни это другой человек. Это эгоист, который сначала делает, а только потом думает. Человек весьма непредсказуемый и неаккуратный в своих словах. По натуре оптимист. Мы видим, что он живет ради карьеры и, к сожалению, готов пойти по головам людей. На данный момент он эмоционально холоден. Если говорить о его самооценке, то она завышена с раннего детства. Для себя он очень пунктуален: если ему надо, он будет вовремя. Но, как правило, если ему не надо, он может и опоздать или вообще бросить дело.

Это человек, который привык контролировать. Причем не в узком смысле: например, не одного человека, а десятерых. Не доводит дела до конца, бросается из крайности в крайность. Опять же, если ему интересно, он доделает до конца. Переменчив, как погода. Обладает сарказмом. Мы видим, что он не умеет отказывать сам себе, в этом плане он слабохарактерный. Правдоруб, но любит правду в одну сторону: когда правду говорят ему. Неаккуратный в делах и словах, в творческом бардаке он легче все найдет, чем при порядке. Очень многим людям кажется основательным, но это не так. Умеет хорошо выходить сухим из воды, придумывать, как выкрутиться. Действует он по ситуации: когда петух клюнул. Не могу сказать, что он дальновиден — живет одним днем. По профилю видно, что он закрывается для людей, никого к себе не подпускает. Он не любит задавать много вопросов, больше любит смотреть. Деньги не привык экономить. Если говорить о памяти, то она у него короткая, избирательная».

Кокорину досталось чуть меньше пристального экспертного взгляда, но его оценка физиогномистом, в свою очередь, определенно заслуживает внимания.

«По Кокорину мы видим, что он умеет переубеждать людей. Он тоже эгоист. Разница в том, что у Кокорина мы видим заниженную с детства самооценку. Это очень часто переходит в самооценку завышенную. Видим его двуличность. По складу оптимист. Как и Мамаев, готов идти по головам. Кокорин любит генерировать, он очень яркий заводила. Настроение у него также переменчивое. Видна старая психологическая травма, какой-то якорь, о котором он до сих пор вспоминает.