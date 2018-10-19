Давидыч признан виновным, но может выйти на свободу к Новому году. ФАН-ТВ

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор видеоблогеру и основателю движения «Смотр.ру» Эрику Китуашвили, более известному как Давидыч. Блогер проходит по уголовному делу о мошенничестве с автострахованием. С февраля 2016 года Эрик Китуашвили находится в следственном изоляторе. Обвинение запросило для подсудимого 7 лет лишения свободы. Суд вынес 4 года и 8 месяцев, но, так как Эрик Китуашвили до этого решения провел в СИЗО 2 года 8 месяцев (с февраля 2016 года), находиться в колонии Давидычу придется около 9 месяцев — по новому закону каждый день в СИЗО засчитывается за 1,5 дня в колонии. Суд оправдал Давидыча по одному из эпизодов дела — не найдя «подтверждений хищения путем получения страховой выплаты по страховому случаю из-за угона автомобиля BMW на сумму 1,196 миллиона рублей у страховой компании МСК». Тем более что в это время Эрик Китуашвили находился не в России. Адвокат Китуашвили заявил, что они будут подавать апелляцию. Если ее одобрят, блогер выйдет на свободу к Новому году.



«Суд в приговоре оправдал его по первому эпизоду. Поскольку Китуашвили находился в Сингапуре — об этом свидетельствует отметка в паспорте, это не преодолеешь уже никак. По двум эпизодам дело прекращено, и от наказания он освобожден за истечением срока давности привлечения к ответственности. Десять лет — срок давности привлечения к ответственности. Срок давности заканчивается не на момент совершения преступления, а на момент зачисления денег на счет компании и получения денег лично человеком, который обвинялся в мошенничестве. Осталось у него два эпизода, по которым ему было назначено наказание, по каждому в отдельности — по 4 года лишения свободы общего режима колонии и путем частичного сложения — еще 8 месяцев. Учитывая содержание в СИЗО, он уже 4 года сейчас отбыл — год за полтора. Первого ноября у него истекает срок давности еще по одному эпизоду. В связи с этим истекает и наказание в виде дополнительных 8 месяцев, которые вышли при частичном сложении. У него остается наказание по последнему эпизоду — 4 года лишения свободы, которые он уже отбыл. То есть ему фактически остается подождать только суда апелляционной инстанции и выйти на свободу», — Андрей Ромашов, адвокат.





Напомним, что ранее видеоблогеру вынесли обвинение в инициировании угона четырех автомобилей элитных марок — Lexus, Mercedes и BMW, а затем получении за них страховых выплат. Его также обвинили в легализации этих денежных средств. По судебному делу общий ущерб составлял около 10 миллионов рублей. Эрик Китуашвили проходил слушание по уголовному делу о мошенничестве с автострахованием. Поддержать Китуашвили на заседании суда приехали многочисленные поклонники и подписчики Давидыча, а также артист Гоша Куценко.