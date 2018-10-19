В ОНК сообщили, что Кокорин-старший в СИЗО «выглядит удрученно»

Москва, 19 октября. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) рассказали, как полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин, а также его брат Кирилл адаптировались к пребыванию в СИЗО.

По словам члена ОНК Павла Пятницкого троих задержанных в пятницу будут переводить в камеры, до этого они находились на карантине.

Пятницкий подчеркнул, что к условиям в СИЗО адаптировались Павел Мамаев и Кирилл Кокорин, они отошли от шока.

«Александр Кокорин выглядит очень удрученно, это сложно не заметить», — рассказал Пятницкий в беседе с RT.

Ранее СМИ сообщали, что Александр Кокорин расплакался в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции.

Напомним, что Мамаев и Кокорин устроили две драки в Москве 11 октября. Они избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука.

19 октября суд отправил братьев Кокориных и Мамаева в СИЗО до 8 декабря. Возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство».