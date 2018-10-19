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В ООН надеются, что встреча лидеров РФ, Турции, Франции и ФРГ принесет пользу народу Сирии

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В ООН надеются, что встреча лидеров РФ, Турции, Франции и ФРГ принесет пользу народу Сирии

Нью-Йорк, 19 октября. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии по Сирии принесет пользу народу САР.

«Мы, естественно, надеемся, что саммит приведет к тому, что народ Сирии обретет мирное будущее», — сказал Дюжаррик​​​.

Он также добавил, что в настоящее время неизвестно будет ли принимать участие генсек ООН в предстоящем саммите.

Напомним, 27 октября в Стамбуле состоится саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции по Сирии. В ходе саммита будут обсуждаться совместные усилия по урегулированию ситуации в Сирии, реализация договоренностей по Идлибу, а также другие аспекты сирийского конфликта.               

Автор: Артем Никулин
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