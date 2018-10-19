МИД РФ: Освобожденный норвежскими властями Бочкарев вылетит в Россию в субботу

Москва, 19 октября. Министерство иностранных дел РФ заявило, что гражданин России Михаил Бочкарев, освобожденный в Норвегии, вылетит в Москву в субботу. Об этом говорится в комментарии ведомства.

Ранее посольство РФ сообщило, что власти Норвегии освободили из-под стражи Бочкарева. Россиянин находится в посольстве РФ, сотрудники дипмиссии готовят необходимые для вылета документы.

Напомним, Бочкарев был задержан в Осло 21 сентября по подозрению в «шпионаже». Полиция Норвегии обвинила россиянина в сборе данных. По версии обвинителей, Бочкарев собирал данные через беспроводные сети в здании парламента Норвегии, где принимал участие в семинаре Европейского центра парламентских исследований и документации.

Суд Норвегии принял решение о невиновности Бочкарева и отменил арест россиянина. В Москве заявили, что ждут извинений от Осло из-за инцидента с Бочкаревым.