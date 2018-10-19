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Авианосец ВМС США впервые за почти 30 лет зашел в Арктику

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Авианосец ВМС США впервые за почти 30 лет зашел в Арктику

Вашингтон, 19 октября. Авианосец Harry Truman ВМС США впервые с 1991 года вошел в Арктику. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил США.

В настоящий момент авианосец движется вдоль побережья Норвегии в северном направлении. Его сопровождают корабли авианосной ударной группы НАТО. Как подчеркнули в пресс-службе ВМС США, авианосец движется в сторону Норвежского моря, чтобы «продемонстрировать гибкость и прочность ВМС США».

Напомним, что последний раз американский авианосец заходил в акваторию Норвежского моря в Арктике в сентября 1991 года на учениях  North Star.

Как ранее сообщал телеканал «360», вертолет ВМС США МH-60 Seahawk упал на палубу авианосца Ronald Reagen, который находился в Филиппинском море. Вертолет пытался совершить аварийную посадку. 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Денис Коробейников
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