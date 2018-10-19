Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества

Киев, 19 октября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что переговоры о новой программе финансовой помощи от Международного валютного фонда подошли к финальной стадии.

Ранее стало известно, что украинское правительство планирует увеличить цены на газ для населения Украины на 23,5% с начала ноября. В украинском кабмине пояснили, что повышение цен на газ осуществляется в рамках требования МВФ.

Гройсман отметил, что правительство Украины проело непростые переговоры с МВФ, по итогам которых Киеву удалось достичь компромисса и согласовать повышение цен на газ для населения на 23,5%. Он также добавил, что власти Украины договорились с МВФ о новой программе финансовой помощи, которая начнет действовать с 2019 года.

«Сейчас эти переговоры на финальной стадии, это сегодняшнее решение - критическое условие успешного окончания этих переговоров», — сказал Гройсман.

Стоит отметить, что повышение цен на газ для населения Украины являлось одним из ключевых требований на переговорах между МВФ и Киевом. Руководство МВФ требовало поднять стоимость «голубого топлива» для населения до уровня европейских цен. В начале июня власти Украины сообщили, что в ближайшие месяцы цена на газ для населения вырастут на 70%.