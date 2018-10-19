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Женщина зарезала бывшего сожителя, увидев его с новой подругой в Кузбассе

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Женщина зарезала бывшего сожителя, увидев его с новой подругой в Кузбассе

Кемерово, 19 октября. Жительницу Таштагольского района приговорили к шести годам лишения свободы в колонии за убийство бывшего сожителя, сообщили в СУ СКР по Кемеровской области.

Убийство произошло в апреле 2018 года, когда женщина пришла в гости к бывшему сожителю. По данным следствия, она прожила с ним 13 лет и сохранила ключи от квартиры. Злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения, она застала мужчину с другой женщиной.

Разозлившись, преступница схватила нож и нанесла серию ударов сожителю в грудь. Затем она скрылась с места преступления, отправившись к знакомым, чтобы продолжить выпивать. В ходе разбирательств женщина признала свою вину, заявив, что убила мужчину на почве ревности, пишет «Газета Кемерова».

Автор: Ирина Селезнеа
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