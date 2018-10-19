Сирия сегодня: Пентагон спорит с Россией из-за ИГИЛ, Британия шпионит за С-300

Сирия сегодня, 19 октября. Пентагон отрицает похищение 700 заложников боевиками ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Дамаск получил от России модернизированные ЗРС. Британия шпионит за российскими С-300.

Похищение 700 человек в Сирии: Пентагон не верит Путину

Официальный представитель министерства обороны США Шон Робертсон попытался дезавуировать информацию, озвученную на форуме «Валдай» президентом России Владимиром Путиным. Речь идет о похищении боевиками запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ) более 700 человек в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По словам представителя Пентагона, которые приводит Reuters, у Вашингтона нет информации о столь большом количестве похищенных мирных жителей.

«У нас нет информации, подтверждающей большое количество заложников», — сказал Робертсон.

О захвате 700 человек в сирийской провинции Дейр-эз-Зор сообщил российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Эту информацию подтвердил, выступая на форуме «Валдай», президент РФ Владимир Путин, который рассказал, что террористы уже начали казнить захваченных людей.

Информацию, что среди заложников есть не только сирийцы, но также европейские граждане и представители других государств, подтвердили ведущие российские СМИ со ссылкой на военно-дипломатические источники.

Россия передала Сирии модернизированные ЗРС

Россия поставила Сирии три дивизиона зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300ПМ-2, которые являются более совершенными моделями, чем классические комплексы С-300, сообщают «Известия».

Переданные Дамаску ЗРС оснащены более совершенной радиолокационной станцией, чем их классический аналог, а также мобильным командным пунктом и стрельбовым радаром (станцией подсвета и наведения).

В связи с этим, отметил источник издания в Минобороны РФ, не может быть и речи, что комплексы будут обслуживаться иранскими расчетами, поскольку военные Ирана никогда не работали на С-300ПМ-2.

Подготовленные для этого специалисты есть только в России, так как такие комплексы состоят на вооружении российской армии, отмечает издание. С-300ПМ-2 начали поступать в Вооруженные силы РФ в 2010-х годах. С декабря 2015 года первый дивизион С-300ПМ-2 заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства Центрального промышленного района РФ. Позднее эта воинская часть получила наиболее современную отечественную зенитную систему — ЗРС С-400 «Триумф», а часть освободившейся техники, скорее всего, была передана Сирии, пишут «Известия».

Британия шпионит за российскими С-300 в Сирии

Тот факт, что Россия начала поставки в Сирию комплексов С-300, серьезно беспокоит Израиль, а также возглавляемую США межударную коалицию по борьбе с ИГИЛ. Так, в СМИ появилась информация, что два самолета-разведчика ВВС Британии курсировали неподалеку от районов размещения ЗРС С-300 на территории Сирии. Об этом, в частности, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов за 16 октября, которые засекли британские самолеты-шпионы у южных границ Сирии в воздушном пространстве Иордании и Израиля.

Судя по полученной информации, речь идет о самолете радиоэлектронной разведки RC-135W, предназначенном для сбора данных о расположении и режиме работы систем ПВО, а также о самолете-разведчике Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером RRR9985.

Россия заявила о начале поставок в Сирию комплексов ПВО С-300 после крушения 17 сентября самолета Ил-20 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Самолет был сбит сирийской ПВО в результате провокации Израиля. При крушении погибли 15 российских военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.