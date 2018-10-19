МИД России ждет от Норвегии извинений из-за ситуации с Михаилом Бочкаревым

Москва, 19 октября. Российский МИД ждет извинений от Норвегии из-за ситуации с сотрудником аппарата Совета Федерации Михаилом Бочкаревым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес Михаила Бочкарева обвинений в «шпионаже». Ожидаем официальных извинений от норвежской стороны», — заявили в российском министерстве.

Дипломаты подчеркнули, что в настоящий момент Бочкарев находится в Норвегии на территории посольства России. В субботу он планирует вылететь в Москву.

Напомним, что полиция Норвегии задержала сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева 21 сентября в аэропорту Осло. Россиянина обвиняли в «шпионаже». Он находился под арестом. 19 октября полиция Норвегии отозвала апелляцию на его арест.