Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Путин поздравил сборную РФ с победой на юношеской Олимпиаде в Аргентине

49
0 Оставить комментарий

Путин поздравил сборную РФ с победой на юношеской Олимпиаде в Аргентине

Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин поздравил сборную страны с победой на III летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что команда достойно представила Россию на соревнованиях. Спортсмены сборной РФ завоевали 59 медалей, 29 из которых — золотые. Президент РФ отметил, что победа команды очень важна для укрепления международной репутации России.

«Мы искренне гордимся, что государственный гимн России не раз звучал в честь наших чемпионов», — говорится в тексте поздравления.

Владимир Путин также отметил, что России впервые удалось лидировать в неофициальном командном зачете. По словам президента РФ, это доказательство того, что в стране выросло новое поколение талантливых спортсменов. Владимир Путин также отметил, что победа является общей заслугой спортсменов и тренеров.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое