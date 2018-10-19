Путин поздравил сборную РФ с победой на юношеской Олимпиаде в Аргентине

Москва, 19 октября. Президент России Владимир Путин поздравил сборную страны с победой на III летних юношеских Олимпийских играх в Аргентине. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что команда достойно представила Россию на соревнованиях. Спортсмены сборной РФ завоевали 59 медалей, 29 из которых — золотые. Президент РФ отметил, что победа команды очень важна для укрепления международной репутации России.

«Мы искренне гордимся, что государственный гимн России не раз звучал в честь наших чемпионов», — говорится в тексте поздравления.

Владимир Путин также отметил, что России впервые удалось лидировать в неофициальном командном зачете. По словам президента РФ, это доказательство того, что в стране выросло новое поколение талантливых спортсменов. Владимир Путин также отметил, что победа является общей заслугой спортсменов и тренеров.