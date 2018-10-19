«Украину ждет дефолт»: киевский эксперт назвал причину резкого роста цен на газ из России

Киев, 19 октября. Украинский кабмин повысил цену на газ сразу на 23,5% с начала ноября, сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман. «Не на 60 процентов. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие этих переговоров», — заявил он.

Сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в разговоре с Федеральным агентством новостей пояснил, что такое существенное повышение цен на газ объясняется только одним: украинская власть полностью превратилась из субъекта принятия решений в объект, поэтому вынуждена следовать указаниям западных кредиторов.

«Повышение было намечено еще год назад, но оно откладывалось до последнего. Дальше тянуть уже было невозможно, поскольку в следующем году Киев должен выплатить западным кредиторам 4 млрд долларов, — назвал причину Марунич. — Иначе Украину ждет дефолт. Спасти ее может перекредитование, а значит надо подчиняться МВФ и повышать цены на газ, как это было прописано в соответствующем меморандуме еще два года назад».

Сейчас Украина находится в такой ситуации, когда иных источников финансирования дефицита бюджета и госдолга, кроме средств МВФ, у нее просто нет, отметил киевский эксперт. При этом нынешний рост тарифа далеко не последний, напоминает собеседник ФАН.

«Украина взяла на себя обязательство к 2020 году довести стоимость газа до уровня импортного паритета, — отметил Марунич. — Правда, неизвестно, какое правительство уже будет обеспечивать эту меру, поскольку повышение цен на газ, безусловно, бьет по имиджу действующего президента Петра Порошенко в преддверии очередных выборов главы государства».

Импортный паритет, согласно постановлению украинского кабмина №187, означает, что украинцы будут покупать «голубое топливо» по тарифу, который соответствует цене на немецком хабе NCG плюс расходы на транспортировку от хаба, налоги, наценка «Нафтогаза» и т. д.

В условиях, когда Киев не покупает напрямую газ у России, цена данного топлива на Украине будет выше, чем у многих европейских государств. За четыре года президентства Порошенко газовые цены в этой стране выросли примерно в четыре раза.