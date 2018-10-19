Налоговая восстановит «Аэропорт Севастополя» по решению суда

Севастополь, 19 октября. Арбитражный суд принял решение о восстановлении «Аэропорт Севастополя», который был ликвидирован правительством региона. Предприятие будет восстановлено в едином горсреестре юридических сил, аэропорту уже вернули ИНН, ОГРН и другие сведения и перевели на стадию ликвидации.

«Это означает юридическое восстановление предприятия, к которому можно предъявлять претензии, искать его имущество, подавать в суд. Сейчас могут появиться новые иски», — рассказал юрист Наталья Пурвин в комментарии ForPost.

В течение 26 месяцев гендиректором аэропорта был заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Весь период работы Базыкину не выплачивали зарплату, а правительство региона в лице бывшего губернатора Сергея Меняйло тормозило проект развития гражданского сектора аэропорта.

Базыкин требует взыскать с ГУП «Аэропорт Севастополя» более 3 млн рублей, из которых 2,3 млн – зарплата гендиректора аэропорта, остальное – компенсация за задержку и моральный ущерб.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов рассказал, что севастопольский аэропорт, принимающий самолеты Воздушно-космических сил России, потенциально способен обслуживать и гражданские рейсы. Федеральная программа развития Крыма предполагает и масштабную модернизацию воздушной гавани, отметил Иванов.