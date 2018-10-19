Два человека погибли во взрыве на заводе в Ленобласти | 19 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Ленинградской области на заводе «Авангард» у станции Гатчина-Товарная-Балтийская взорвалась пиротехника В Ленинградской области на заводе «Авангард» у станции Гатчина-Товарная-Балтийская взорвалась пиротехника. Двух человек срочно госпитализировали в Гатчинскую больницу, одна из них женщина, она находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, два человека погибли при взрыве. На месте дежурит семь машин скорой помощи из Гатчины. Обломки крыши блокировали участок Октябрьской железной дороги, которая оказалась перекрыта.

Самолет-разведчик США засекли у западных границ России Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U был замечен у западных границ России. Соответствующие данные предоставил ресурс PlaneRadar. Воздушное судно было замечено в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. Уточняется, что Boeing RC-135U приближался к российской границе на расстояние в 52,75 километра. Ранее отмечалось, что активность разведывательных самолетов и беспилотников США у российской границы в последнее время растет. Так, например, 8 октября у побережья Крыма был замечен стратегический дрон ВВС США. Минобороны России несколько раз обращалось к Вашингтону с призывами отказаться от подобных провокационных операций, однако Пентагон отказал.

Лондон поставил условие для предоставления Москве данных по «делу Скрипалей» Лондон не станет предоставлять Москве какие-либо данные о ходе расследования инцидента в Солсбери до тех пор, пока Россия не ответит на поставленные ранее вопросы по «делу Скрипалей». Такое условие поставил посол Великобритании в РФ Лори БрИстоу. «В марте мы задали России определенные вопросы касательно обстоятельств применения нервно-паралитического газа в Солсбери. Мы все еще ждем ответа на них», — объяснил Бристоу, его цитирует «Интерфакс». В связи с этим британская сторона «не видит оснований» делиться с Россией информацией о ходе расследования, идущего в Великобритании, подчеркнул дипломат.

САА обнаружила склад оружия на востоке провинции Даръа Сирийская арабская армия обнаружила большое количество оружия в населенном пункте Тель Харфуш, расположенном в провинции Даръа. Опасная находка была найдена неподалеку от кладбища. Среди вооружений были взрывчатые вещества, упакованные в бочки, которые террористы прятали между скалами. На кадрах, предоставленных нашим корреспондентом, можно заметить оружейный чехол, снайперские элементы, средства связи, бинокль, гарнитуру. Кроме того, боевики хранили пулеметные ленты, контейнеры для мин, патроны разных калибров, тротиловые шашки.