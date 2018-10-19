«Керченский стрелок» мог сделать бомбу из снаряда времен Великой Отечественной войны

Керчь, 19 октября. Предполагаемый организатор бойни в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков мог сделать взрывное устройство из снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным источника, в окрестностях Керчи местах осталось большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны, которые мог использовать предполагаемый организатор нападения на керченский колледж. По мнению следствия, Росляков мог изготовить взрывное устройство из тротила, который был извлечен из снаряда времен ВОВ.

Напомним, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа устроил нападение на учебное учреждение. Молодой человек взорвал бомбу в здании колледжа, после чего открыл стрельбу из огнестрельного оружия по учащимся и преподавателям. В результате нападения погиб 21 человек, порядка 50 получили ранения.

По данным медиков, большая часть раненных пострадали в результате взрыва. По их словам, взрывное устройство было начинено болтами и гвоздями, передает «Царьград».