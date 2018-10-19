Керчь, 19 октября. Устроивший массовое убийство в Керчи 18-летний студент Владислав Росляков был движим ненавистью. Такое мнение высказал замглавы Общественной палаты Крыма Алексей Форманчук.

Он подчеркнул, что юноша стал жертвой культа насилия, от которого страдают люди с деформированной психикой. По словам Форманчука, подготовка к преступлению и его реализация была подчинена страсти, которая основывалась на ненависти к обществу. Он отметил, что Рослякова не останавливал даже страх собственной смерти.

Форманчук заявил, «керченский стрелок» вероятно сам нашел тех, кто помог ему приобрести оружие.

«Им двигали мотивы, настолько охватившие его тягой к насилию и необычному поступку, которые заставили найти все необходимое: и деньги, и оружие приобрести», — отметил Форманчук.

Напомним, что 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков расстрелял людей в Керченском политехническом колледже и взорвал бомбу. Пострадали 50 человек, 21 человек погиб. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало репортаж из Керчи.