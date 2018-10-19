Пробитые заборы и вылетевшие окна: очевидцы рассказали о взрыве на заводе в Гатчине

Санкт-Петербург, 19 октября. На пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы, взрывную волну почувствовали жители близлежащих домов.

В комментариях под прямой трансляцией Федерального агентства новостей очевидцы сообщают, что видели, как к месту взрыва проехали машины экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов.

«Бабушка живет далеко, до нее волна тоже дошла. Около моего дома проехало 10 полицейских машин и пять машин скорой помощи, и подкрепление их», — написал пользователь ЛевVoLciferous.

По словам других очевидцев, в гатчинской школе выбило окна, здание тряслось во время взрыва.

«У нашей школы окна повылетали», — написала Кристина Т.

Скорее всего, речь идет о Гатчинской СОШ №11.

«Кошмар, окна выбило, одиннадцатая школа аж дрогнула», — написал пользователь под ником Пиц Ца.

Жители близлежащих домов отметили, что испугались. Ранее сообщалось, что район вокруг завода оцеплен.

«Страшно. Я очень близко живу», — написала Бутовская Надежда.

Очевидцы обсуждают взрыв на «Авангарде» и в комментариях на странице ВКонтакте «Подслушано Гатчина». По словам жителей Речного, заборы частных домов повреждены в результате взрыва.

«Я в Речном живу. Аж наш дом подпрыгнул. В частном секторе пробиты заборы. В наших домах у некоторых выбиты стекла», — написал пользователь Станислав Киселев.

Комментаторы в Сети пожелали сотрудникам экстренных служб, работающим на месте взрыва, беречь свою жизнь. Многие также выразили соболезнованиям семьям погибших при взрыве на заводе.

«Очень хочется пожелать службам жизнеобеспечения и всем спасателям: будьте аккуратны, вас дома ждут. Всем родственникам (погибших) — глубочайшие, искренние соболезнования. Держитесь», — написала пользователь Олька Маевская.

Напомним, на пиротехническом заводе «Авангард» у станции у станции Гатчина-Товарная-Балтийская прогремел взрыв. Сообщается, что в результате инцидента погибли два человека. Несколько человек пострадали. По имеющейся информации, три человека могут находиться под завалами.