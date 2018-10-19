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Контрабандист задержан в Тунисе при попытке вывезти древние монеты

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Контрабандист задержан в Тунисе при попытке вывезти древние монеты

Тунис, 19 октября. Тунисские таможенники задержали контрабандиста в аэропорту «Тунис — Карфаген» 18 октября. Мужчина пытался вывезти из страны 1,4 тысячи древних монет общим весом 3,4 килограмма.

По данным прокуратуры, контрабандист спрятал древние монеты в консервные банки.

Ранее сотрудники таможни задержали контрабандиста при попытке провезти 11 тысяч таблеток экстази в порту Хальк-эль-Уэд (Ла-Гулет). Наркотики местный житель завернул в фольгу и спрятал в чемодан.

Беспрецедентное поведение мошенников и преступников лишний раз подтверждает бессилие властей Туниса перед экономическим кризисом, ростом преступности и терроризма в стране.

Автор: Софья Куликова
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