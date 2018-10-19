Несущие конструкции колледжа в Керчи обследуют при помощи комплекса «Струна-2»

Керчь, 19 октября. Политехнический колледж в Керчи, в здании которого произошел взрыв, проверят на устойчивость конструктивных элементов, используя комплекс «Струна-2». Об этом заявил начальник ГУМЧС по Республике Крым Владимир Иванов.

По его словам, здание обследуют с помощью комплекса «Струна-2» в понедельник, сообщают РИА Новости.

Ранее медики рассказали про основные травмы пострадавших при трагедии в Керчи. Как передает «Царьград», у большинства людей взрывные и осколочные ранения. Из людей достают болты и гвозди, которыми была начинена бомба «керченского стрелка».

По словам правоохранителей, мощность взрывного устройства составляла не менее 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Полицейские сообщили,что внутри бомбы было множество мелких металлических компонентов.

Напомним, что студент четвертого курса Владислав Росляков расстрелял учащихся и персонал колледжа в Керчи 17 октября. 21 человек погиб, более 50 получили ранения. Юноша также взорвал бомбу, а через некоторое время совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».