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Самбурская записала шутливое видео о том, как получить роль в кино

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Самбурская записала шутливое видео о том, как получить роль в кино

Москва, 19 октября. Актриса и телеведущая Настасья Самбурская записала шутливый ролик с вредными советами для молодых артистов. Она рассказала своим подписчикам в Instagram, как вести себя на кастинге.

Самбурская с присущим ей чувством юмора поделилась советами, как получить первую роль. Она показала, какая часть лица у нее рабочая, раскрыла секреты своего прошлого.

«Знаете, если вы роль мне не дадите, мне нечем будет кормить детей», – заявила артистка.

На что ей ответили, что в анкете не указана информация про детей. Подписчики оценили работу Самбурской, многие считают, что эти советы намного полезней, чем распиаренные «лайфхаки» от других звезд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Автор: Ирина Селезнева
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