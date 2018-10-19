Все фигуранты по делу Мамаева — Кокорина остаются в «Бутырке» до 8 декабря. ФАН-ТВ

Футболисты остаются в «Бутырке». Такое решение вынес Московский городской суд, не удовлетворив апелляцию по изменению меры пресечения спортсменам. Вынесенное ранее Тверским судом решение о нахождении в СИЗО до 8 декабря остается в силе. Судом были рассмотрены апелляционные дела в отношении Павла Мамаева, Кирилла и Александра Кокориных, а также Александра Протасовицкого. Адвокаты ссылались на сдачу загранпаспортов, оказание содействия следствию и личной явке в Следственный комитет.

«Полагаю, что руководство и собственники клуба в любом случае дождутся принятия решения по данному уголовному делу, а не будут фактически ставить вопрос о расторжении договора с учетом того, что Павел не может сейчас какую-то позицию свою выразить, находится в сложных жизненных обстоятельствах — в следственном изоляторе. Пока что данный вопрос не будет подниматься и будет разрешен по выходу Павла из СИЗО, если такая возможность представится по завершении следственно-судебных мероприятий», — Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева.

Александр Кокорин — единственный, кто признает свою вину. И, по словам самого спортсмена, готов искупить ее извинениями и моральной компенсацией. Поддержка со стороны клуба оказалась сильнее именно у него: к материалам уголовного дела приобщили коллективное письмо игроков и тренеров «Зенита». Президент клуба Сергей Фурсенко составил ходатайство к суду, в котором характеризовал Кокорина как выдающегося российского спортсмена и попросил изменить меру пресечения. От матери Кокорина поступило обращение о возможности внести за сына залог — 10 миллионов рублей. Стоит отметить: за младшего сына, Кирилла Кокорина, женщина денег не предложила.

«Нами на самом деле были поданы все необходимые документы для того, чтобы избрать альтернативную меру пресечения, не связанную с лишением свободы: это и залог, и поручительство, и домашний арест. Документы в полном объеме были переданы суду, однако суд их не учел в должной мере. Поэтому получили то, что получили. Кокорин находится под стражей, ну и, соответственно, мы с этим решением будем бороться», — Татьяна Стукало и Олег Попов, адвокаты Александра Кокорина.

Следствием доказано, что в драках принимали участие пять человек, однако личность одного из подозреваемых до сих пор остается неустановленной. Накануне заседания, 18 октября, к подозреваемым было выдвинуто обвинение по двум статьям — «Хулиганство» и «Побои». Соответствующие документы, несмотря на протесты со стороны защиты, были приняты к материалам дела.

В ходе очных ставок Денис Пак отказался от претензий в адрес Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. При этом Александр Кокорин также заявил, что извинился перед чиновником и сказал, что они с Паком «не имеют друг к другу претензий».