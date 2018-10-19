Киев, 19 октября. Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения совместно с иностранными партнерами в рамках международных авиационных учений «Чистое небо — 2018», об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Координационная группа антитеррористического центра при управлении Службы безопасности Украины в Хмельницкой области в рамках международных авиационных учений «Чистое небо — 2018» провела антитеррористические учения на одном из военных объектов региона», — сказано в сообщении.

Участие в тренировках на военном аэродроме Староконстантинове приняли СБУ, Нацгвардия, Нацполиция, ВСУ и представители НАТО. Военные провели ряд мероприятий для обезвреживания диверсионной группы, которая, по легенде, хотела совершить серию терактов при помощи беспилотников.

Учения «Чистое неба — 2018» проходят на Украине с 8 по 19 октября. Ранее в рамках тренировки разбился самолет Су-27УБ, погибли начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко и представитель ВВС НАТО.