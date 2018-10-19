СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе пиротехники под Петербургом

Санкт-Петербург, 19 октября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ленинградской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, 19 октября произошел взрыв на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине. В момент происшествия в здании находились пять человек. В результате взрыва погибли два человека. Спасатели извлекли из-под завалов двоих пострадавших. В настоящее время следствие устанавливает причины инцидента.