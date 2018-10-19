Опубликован список пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине
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Санкт-Петербург, 19 октября. Шесть человек, в том числе ребенок, попали в больницу после взрыва на пиротехническом заводе в Гатчине. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших.
В настоящее время в больнице находятся:
Ирина Чернявская, 38 лет (в тяжелом состоянии)
Анна Гуськова, 36 лет
Дмитрий Катушкин, 38 лет (был ошибочно ранее причислен к мертвым)
Владимир Табурин, 35 лет
Надежда Кораблева, 60 лет (в тяжелом состоянии)
Полина К., 13 лет
По данным источника ФАН, девочка надышалась парами горения.