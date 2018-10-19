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Опубликован список пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине

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Опубликован список пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине

Санкт-Петербург, 19 октября. Шесть человек, в том числе ребенок, попали в больницу после взрыва на пиротехническом заводе в Гатчине. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших.

В настоящее время в больнице находятся:

Ирина Чернявская, 38 лет (в тяжелом состоянии)

Анна Гуськова, 36 лет

Дмитрий Катушкин, 38 лет (был ошибочно ранее причислен к мертвым)

Владимир Табурин, 35 лет

Надежда Кораблева, 60 лет (в тяжелом состоянии)

Полина К., 13 лет

По данным источника ФАН, девочка надышалась парами горения.

Автор: Ярослава Замысловатова
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