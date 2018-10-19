Пиротехнический завод в Гатчине разрушен на 30% — МЧС

Санкт-Петербург, 19 октября. В МЧС России заявили, что пиротехнический завод в Гатчине разрушен на 30%.

«Разрушено 30% здания, площадь разрушения 1200 кв. метров, это производственные помещения», — рассказал журналистам начальник пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС Федор Польшин.

Напомним, что взрыв на заводе «Авангард» у станции Гатчина-Товарная-Балтийская Октябрьской железной дороги произошел 19 октября.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, в цеху по производству петард взорвалась пиротехника. К настоящему моменту известно о двух погибших. Спасатели пытаются извлечь тело одного из них из под обломков. Ранее стало известно, что у завода возникли финансовые трудности.

ФАН опубликовал фотографии цеха, где прогремел взрыв.