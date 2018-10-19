Вернуть водительские права в России после лишения становится все сложнее

Российские автомобилисты, лишенные водительских прав, смогут вернуть свои документы только после того, как оплатят все штрафы за нарушения Правил дорожного движения, если таковые имеются. Если же права были отобраны за вождение в нетрезвом виде, то водитель должен будет пройти еще и медицинское освидетельствование. Таким образом, в нашей стране вернуть водительские права после лишения становится все сложнее.

Соответствующее постановление было принято правительством РФ, и оно нашло горячую поддержку со стороны экспертов.

Так, депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков заявил Федеральному агентству новостей, что в России есть достаточно большое количество водителей, которые ездят, как им вздумается, и не оплачивают штрафы.

«Попасться за неуплату штрафов сейчас очень сложно, — отметил парламентарий. — Инспекторов на дорогах все меньше, а камеры не видят, кто ты: добросовестный плательщик, наркоман или пьяный в дугу. Они видят только нарушения ПДД. Неплательщика можно обнаружить, только остановив водителя и сверив по базам».

В связи с этим первый заместитель председателя комитета ГД РФ по государственному строительству и законодательству напомнил, что не так давно был принят закон об исполнительном производстве. Он позволяет отстранять на неопределенное время от управления транспортными средствами водителя, если он является должником по алиментам. А также по судебным решениям — если по его вине пострадал человек: погиб (и его семья осталась без кормильца) или получил увечья.

«Приставы предупреждают, предлагают добровольно исполнить решение суда, — подчеркнул депутат. — Как правило, это денежная компенсация пострадавшей стороне. Либо накопившаяся сумма по алиментам. Если человек этого не сделает в течение пяти дней, то ему запрещается пользоваться любыми водительскими правами: на яхту, на самосвал, на снегоход, да на все, что угодно».

Лысаков, будучи одним из авторов этого закона, свидетельствует: через какое-то время после новшества алиментщики стали, образно говоря, приносить просто фантастические суммы, даже в провинции.

«По 500 тысяч рублей, что, согласитесь, для российской глубинки просто сумасшедшие деньги! — воскликнул член фракции «Единой России» в интервью ФАН. — То есть до этого они плевали на то, живы их дети или старики-родители, не живы. А как только их приперло, деньги сразу нашлись».

Депутат подчеркнул, что у каждого российского гражданина есть не только права, но и обязанности. Если человек не оплачивает штрафы, ездит по дорогам, наплевав на свою и чужие жизни и здоровье, и не рассчитывается за это из собственного кошелька, то это рождает вседозволенность.

«И в какой-то «прекрасный» момент он отправит на тот свет одного или нескольких ни в чем не повинных людей, — полагает Лысаков. — Поэтому если дело касается личного комфорта: получения справки, документов, копий документов, дубликатов или новых прав, — то будь любезен сначала оплатить все свои грехи, а уж потом приходить за документами».

Как признался в интервью ФАН известный российский автоэксперт Игорь Моржаретто, на самом деле в данном вопросе особых нововведений нет. По его словам, обязательная оплата штрафов существовала и раньше — в виде указаний Министерства внутренних дел РФ, — а сейчас это просто прописано в постановлении правительства.

«Штрафы надо платить, за свои нарушения надо расплачиваться, — уверен он. — А вот по поводу медицинской справки вопросы возникают. Она, по большому счету, — фикция. Когда человек берет справку из нарко- и психдиспансера, ему лишь напишут, что он не состоит по месту жительства на учете, и все».

На самом деле, предполагает партнер аналитического агентства «Автостат», человек вполне может быть закоренелым наркоманом, но либо просто не состоять на учете, либо лечиться у частного доктора.

«Все это имеет смысл ужесточить, но только после того, как в нашей стране будет нормально работать информационная база, — считает Моржаретто. — Хотя на сегодняшний день у нас, в общем-то, разработана неплохая система. Если человек во второй раз попадается пьяным за рулем, его надолго лишают прав, и штраф очень серьезный».

По словам эксперта, злостного нарушителя ПДД могут теоретически лишить прав и навсегда.

«В принципе, такой механизм есть, — заявил автообозреватель радиостанции «Вести ФМ». — Поэтому надо, наверное, ставить на учет, если человек — уже хронический алкоголик или наркоман. Но, повторяю, пока нет нормальной информационной базы, говорить об этом не стоит».

Со звучащим в последнее время предложением ставить злостных любителей выпить за рулем на учет в наркодиспансер не согласен другой известный российский автоэксперт Роман Гуляев. Он считает, что, например, за употребление пива, даже неоднократное, нет надобности наказывать еще и таким образом — вдобавок к лишению прав и штрафам.

«Если человек попался, например, пару раз после бутылки пива, зачем же его ставить на учет? — недоумевает Гуляев. — Это не алкоголизм, а дурь. Так что тут будет не совсем взвешенный подход. Зато есть другой момент. Если человек в свое свободное время, не управляя автомобилем, напивается и ему становится плохо, и он попадает в больницу, то вот уже за это его лишают прав».

Эксперт привел наглядные примеры. Один его знакомый угодил в больницу с приступом, скажем так, белой горячки. Позже с подачи прокуратуры на него подали в суд — и в итоге лишили прав.

«Его поставили на учет в наркодиспансере, и, соответственно, появились основания для лишения прав по медицинским показателям, — рассказал Гуляев. — Но именно за вождением в пьяном виде, замечу, он не попадался. Как и на факте нарушения ПДД».

Другой его знакомый уже состоял на учете в наркодиспансере, и после того, как его однажды на дороге остановил сотрудник ДПС, его права аннулировали.

«Да, по той простой причине, что мужчина состоит на учете, — подчеркнул эксперт. — И сейчас ему для возврата прав примерно три года необходимо регулярно сдавать тесты в наркодиспансере».

Так что, резюмирует Гуляев, если человек попался подшофе за рулем, это совсем не значит, что он является алкоголиком, так как случаи бывают самые разные…